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Формула-104 февраля 2019 18:14Источник: F1news.ru

Марк Уэббер: Новый сезон – шанс для Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер – о предстоящем сезоне в «королевских гонках».

– Сезон 2019 года будет более захватывающим, чем предыдущий?
– Если одна из команд окажется на две-три десятых быстрее соперников, то будет скучно. Многое зависит от конкретной трассы – где-то будет преимущество у одних команд, где-то – у других.

Однако если в «Мерседес» прибавят по сравнению с 2018-м и смогут нанести соперникам удар на трассах, где в прошлом году у них были проблемы, то, вероятно, они вновь выиграют титул.

– Как вы оцениваете перемены в «Феррари»?
– После 2018-го «Феррари» оказалась в ситуации, когда команде пришлось что-то менять. Им было непросто работать в условиях серьезного прессинга. В любом случае, для Себастьяна Феттеля это новый шанс, – приводит слова Уэббера F1News.Ru.

#Формула-1#Мерседес#Феррари
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