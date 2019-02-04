Марк Уэббер: Новый сезон – шанс для Феттеля

Формула-1 04 февраля 2019 18:14 Источник: F1news.ru

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер – о предстоящем сезоне в «королевских гонках».

– Сезон 2019 года будет более захватывающим, чем предыдущий?

– Если одна из команд окажется на две-три десятых быстрее соперников, то будет скучно. Многое зависит от конкретной трассы – где-то будет преимущество у одних команд, где-то – у других.

Однако если в «Мерседес» прибавят по сравнению с 2018-м и смогут нанести соперникам удар на трассах, где в прошлом году у них были проблемы, то, вероятно, они вновь выиграют титул.

– Как вы оцениваете перемены в «Феррари»?

– После 2018-го «Феррари» оказалась в ситуации, когда команде пришлось что-то менять. Им было непросто работать в условиях серьезного прессинга. В любом случае, для Себастьяна Феттеля это новый шанс, – приводит слова Уэббера F1News.Ru.