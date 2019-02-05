Верляйн, Хартли и еще два гонщика стали пилотами симулятора «Феррари»

Формула-1 05 февраля 2019 14:17 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Итальянцы нашли замену Квяту.

«Феррари» объявила о подписании контрактов с четырьмя гонщиками, которые в предстоящем сезоне будут работать на симуляторе итальянцев в Маранелло, сообщает Motorsport.com.

Пилотами симулятора стали итальянцы Антонио Фуоко и Давиде Ригон, а также новозеландец Брендон Хартли и немец Паскаль Верляйн.

В прошлом сезоне 29-летний Хартли был призовым пилотом «Торо Россо» и в 21 гонке набрал четыре очка. 24-летний Верляйн раньше входил в программу «Мерседеса» и провел два года в «Маноре» (2016) и «Заубере» (2017).

Напомним, в 2018 году пилотом по развитию «Феррари» был Даниил Квят, который в предстоящем сезоне вернулся в «Торо Россо». Также итальянскую команду покинул Антонио Джовинацци – он стал призовым пилотом «Альфа Ромео».