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Формула-105 февраля 2019 14:17Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Верляйн, Хартли и еще два гонщика стали пилотами симулятора «Феррари»

Итальянцы нашли замену Квяту.

«Феррари» объявила о подписании контрактов с четырьмя гонщиками, которые в предстоящем сезоне будут работать на симуляторе итальянцев в Маранелло, сообщает Motorsport.com.

Пилотами симулятора стали итальянцы Антонио Фуоко и Давиде Ригон, а также новозеландец Брендон Хартли и немец Паскаль Верляйн.

В прошлом сезоне 29-летний Хартли был призовым пилотом «Торо Россо» и в 21 гонке набрал четыре очка. 24-летний Верляйн раньше входил в программу «Мерседеса» и провел два года в «Маноре» (2016) и «Заубере» (2017).

Напомним, в 2018 году пилотом по развитию «Феррари» был Даниил Квят, который в предстоящем сезоне вернулся в «Торо Россо». Также итальянскую команду покинул Антонио Джовинацци – он стал призовым пилотом «Альфа Ромео».

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