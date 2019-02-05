Макс Ферстаппен: «Хонда» делает все, чтобы мы догнали «Мерседес» и «Феррари» как можно быстрее

Формула-1 05 февраля 2019 17:18 Источник: Autosport Автор: Липкин Антон

«Ред Булл» начинает новый сезон с новым поставщиком моторов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о впечатлениях после работы на симуляторе нового болида.

«Ощущения позитивные, – приводит Autosport слова 21-летнего голландца. – Хотя кто знает, чем занимаются в других командах. Нужно подождать. Настоящие впечатления появятся, когда сяду в кокпит. До этого же момента даже не знаешь, чего ждать.

Мы начинаем все сначала с «Хондой». Все крайне мотивированы. С нетерпением ждем нового сезона. Не думаю, что мы сразу догоним «Мерседес» и «Феррари». Но «Хонда» делает все, чтобы это произошло как можно скорее.

Команду переполняет позитивная энергия. Мы настроены побеждать. Верю, что теперь это идет с обеих сторон: и от команды, и от поставщиков мотора».

Напомним, с нового сезона «Ред Булл» переходит на моторы «Хонда». С 2007 по 2018 годы команда использовала двигатели «Рено».

Первый этап нового сезона – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта.