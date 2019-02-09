«Мерседес» провел запуск мотора на новом болиде

Формула-1 09 февраля 2019 13:21 Источник: «Мерседес» Автор: Липкин Антон

Новая машина немецкой команды будет представлена 13 февраля.

«Мерседес» опубликовал в твиттере звучание новой силовой установки, которая будет использоваться на болидах 2019 года.

Официально немецкая команда представит новую машину на закрытой церемонии 13 февраля. А на этой неделе «Мерседес» выложил в социальные сети два тизера W10, которые дают понять, что у машины будет новая ливрея.

Напомним, ранее посты со звуком новых моторов опубликовали «Макларен» и «Феррари».

Первым из всех команд на этой неделе презентовал болид «Хаас». На следующей неделе это сделают еще восемь команд: «Торо Россо» и «Уильямс» (11 февраля), «Рено» (12 февраля), «Рейсинг Пойнт», «Мерседес», «Ред Булл» (13 февраля), «Макларен» (14 февраля) и «Феррари» (15 февраля).

Последним проведет презентацию «Альфа Ромео» (18 февраля).