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Формула-111 февраля 2019 11:51Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Ферстаппен отработал наказание за стычку с Оконом

Голландец был наказан двумя днями общественных работ.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в программе Международной федерации автоспорта (FIA) International Stewards в Женеве, тем самым отработав наказание за неподобающее поведение во время Гран-при Бразилии в Интерлагосе в прошлом сезоне, сообщает Motorsport.com.

21-летний голландец, недовольный действиями во время гонки пилота «Форс Индии» Эстебана Окона, после финиша дважды толкнул француза перед камерами. За это FIA наказала Ферстаппена двумя днями общественных работ. Первый из них он провел во время этапа Формулы E в Марракеше, где наблюдал за работой судей.

А в минувшую субботу пилот «Ред Булл» поучаствовал в интерактивных сессиях в Женеве, присоединившись к панельной дискуссии вместе с трехкратным чемпионом World Touring Car Энди Приолем, боссом M-Sport Ричардом Милленером и главой BMW Йенсом Марквардтом.

«Это был хороший урок для меня, и я многому научился – как и в тот день в Марракеше, – сказал Ферстаппен. – Тогда он дал мне лучшее понимание работы судей, и тут тоже все прошло хорошо».

Напомним, первый этап нового сезона Гран-при Австралии пройдет 15-17 марта в Мельбурне.

#Формула-1#Ред Булл#ферстаппен макс#Форс Индия#окон эстебан#Гран-при Бразилии#FIA
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