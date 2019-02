Квят провел обкатку нового болида «Торо Россо» (видео)

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят провел обкатку нового болида команды, который получил название STR14.

Россиянин проехался по трассе на итальянском автодроме «Мизано». Пресс-служба «Торо Россо» выложила в твиттер небольшой фрагмент обкатки.

.@kvyatofficial putting in his first laps behind the STR14 👊 pic.twitter.com/Jvjb2fztJo