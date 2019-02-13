Квят провел обкатку нового болида «Торо Россо» (видео) - Советский спорт
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Формула-113 февраля 2019 14:34Источник: «Торо Россо»Автор: Сметанникова Дарья

Квят провел обкатку нового болида «Торо Россо» (видео)

11 февраля команда Формулы-1 «Торо Россо» презентовала новый болид на сезон-2019.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят провел обкатку нового болида команды, который получил название STR14.

Россиянин проехался по трассе на итальянском автодроме «Мизано». Пресс-служба «Торо Россо» выложила в твиттер небольшой фрагмент обкатки.

Напомним, что гонщиками «Торо Россо» в следующем сезоне станут россиянин Даниил Квят и тайский пилот Александр Албон.

Для Албона предстоящий сезоне станет дебютным в Формуле-1. Квят уже был гонщиком «Торо Россо» и «Ред Булл» в 2013-2017 годах.

#квят даниил#Торо Россо#Формула-1
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