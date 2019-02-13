«Ред Булл» презентовал новый болид на сезон-2019

Команда Формулы-1 «Ред Булл» показал свой новый болид RB15, который будет использоваться в следующем сезоне.
Болид выполнен в переработанной ливрее – раскрашен в красно-синие цвета. В официальном пресс-релизе «Ред Булла» сообщается, что нынешняя расцветка будет использоваться только для обкатки машины.
Introducing the #RB15 📸 Loving our launch look? 👀👉 https://t.co/B4iReGedFU pic.twitter.com/UvuQVY9t4X— Red Bull Racing (@redbullracing) 13 февраля 2019 г.
Пилотами австрийской команды в сезоне-2019 будут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.