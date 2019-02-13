«Ред Булл» презентовал новый болид на сезон-2019

Формула-1 13 февраля 2019 15:24 Источник: «Ред Булл» Автор: Сметанникова Дарья

Команда Формулы-1 «Ред Булл» показал свой новый болид RB15, который будет использоваться в следующем сезоне.

Болид выполнен в переработанной ливрее – раскрашен в красно-синие цвета. В официальном пресс-релизе «Ред Булла» сообщается, что нынешняя расцветка будет использоваться только для обкатки машины.

Пилотами австрийской команды в сезоне-2019 будут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.