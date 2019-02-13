Технический директор «Мерседеса»: Серьезно поработали над тем, чтобы машина бережнее относилась к резине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Формула-113 февраля 2019 17:16Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Технический директор «Мерседеса»: Серьезно поработали над тем, чтобы машина бережнее относилась к резине

Немецкая команда представила болид нового сезона.

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон после презентации болида нового сезона рассказал о том, что команда постаралась избежать повторения прошлогодних проблем с задней резиной.

«Управляемость W09 по сравнению со своеобразной машиной W08 (2017 года) стала лучше, однако, несмотря на это улучшение, мы все еще не были настолько хороши в работе с задними шинами, как некоторые наши соперники, – приводит Motorsport.com слова Эллисона. – Этой зимой мы серьезно поработали над характеристиками подвески и над аэродинамикой, чтобы создать машину, которая будет бережнее относиться к резине.

Мы надеемся, что проделанная работа позволит нам выглядеть конкурентоспособно во всех фазах гонки и на каждой трассе календаря».

Напомним, в среду «Мерседес» представил новый болид, а призовые пилоты команды Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон провели обкатку машины на трассе в Сильверстоуне.

#Формула-1#Мерседес#эллисон джеймс
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта