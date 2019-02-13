Технический директор «Мерседеса»: Серьезно поработали над тем, чтобы машина бережнее относилась к резине

Формула-1 13 февраля 2019 17:16 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Немецкая команда представила болид нового сезона.

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон после презентации болида нового сезона рассказал о том, что команда постаралась избежать повторения прошлогодних проблем с задней резиной.

«Управляемость W09 по сравнению со своеобразной машиной W08 (2017 года) стала лучше, однако, несмотря на это улучшение, мы все еще не были настолько хороши в работе с задними шинами, как некоторые наши соперники, – приводит Motorsport.com слова Эллисона. – Этой зимой мы серьезно поработали над характеристиками подвески и над аэродинамикой, чтобы создать машину, которая будет бережнее относиться к резине.

Мы надеемся, что проделанная работа позволит нам выглядеть конкурентоспособно во всех фазах гонки и на каждой трассе календаря».

Напомним, в среду «Мерседес» представил новый болид, а призовые пилоты команды Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон провели обкатку машины на трассе в Сильверстоуне.