Льюис Хэмилтон: 2018-й стал отличным годом, 2019-й может стать еще лучше - Советский спорт
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Формула-113 февраля 2019 17:41Источник: Crash.NetАвтор: Липкин Антон

Льюис Хэмилтон: 2018-й стал отличным годом, 2019-й может стать еще лучше

Британец хочет продолжать побеждать.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, чего ждет от предстоящего сезона.

«2018-й стал отличным годом, – приводит Crash.Net слова 34-летнего пилота «Мерседеса». – Но я чувствую, что 2019-й может стать еще лучше.

Я хочу добиться большего, хочу продолжать атаковать. Чувствую, что полон сил и готов атаковать.

На некоторое время я полностью отключился от гонок. Теперь же стараюсь сосредоточиться на том, чтобы снова собраться и усиленно тренироваться перед новым сезоном».

Напомним, в среду «Мерседес» представил новый болид и провел обкатку машины на трассе в Сильверстоуне.

Первый этап чемпионата – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта в Мельбурне.

Британец побеждал в четырех из последних пяти сезонов.

#Формула-1#Мерседес#хэмилтон льюис
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