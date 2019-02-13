Льюис Хэмилтон: 2018-й стал отличным годом, 2019-й может стать еще лучше

Формула-1 13 февраля 2019 17:41 Источник: Crash.Net Автор: Липкин Антон

Британец хочет продолжать побеждать.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, чего ждет от предстоящего сезона.

«2018-й стал отличным годом, – приводит Crash.Net слова 34-летнего пилота «Мерседеса». – Но я чувствую, что 2019-й может стать еще лучше.

Я хочу добиться большего, хочу продолжать атаковать. Чувствую, что полон сил и готов атаковать.

На некоторое время я полностью отключился от гонок. Теперь же стараюсь сосредоточиться на том, чтобы снова собраться и усиленно тренироваться перед новым сезоном».

Напомним, в среду «Мерседес» представил новый болид и провел обкатку машины на трассе в Сильверстоуне.

Первый этап чемпионата – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта в Мельбурне.

Британец побеждал в четырех из последних пяти сезонов.