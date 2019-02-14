Серхио Перес: Цель-минимум для «Рейсинг Пойнт» – четвертое место в Кубке конструкторов

Формула-1 14 февраля 2019 12:49 Источник: Crash.Net Автор: Липкин Антон

Мексиканец рассчитывает добиться первой победы в предстоящем сезоне.

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«В целом, мы остаемся прежней командой, что и шесть лет назад, но с новыми характеристиками, – приводит Crash.Net слова 29-летнего мексиканца. – Наши цели – по-настоящему радикальны. Как команда мы очень хотим выйти на новый уровень.

Думаю, мы были крайне успешны в прошлом, но теперь пришло время, когда нам нужно показать, на что мы действительно способны. Сейчас у нас есть все средства для этого. Мне кажется, этой команде по силам подняться на новый уровень.

Я буду доволен, если мы станем четвертыми в Кубке конструкторов. Это цель-минимум, и она очень высокая, учитывая, как много у нас конкурентов.

Нам будет непросто, но эта команда уже добивалось подобного в прошлом. Также я буду доволен, если мы пару раз поднимемся на подиум, проведем отличный сезон. И почему бы в нем не добиться первой победы?»

Напомним, «Рейсинг Пойнт» дебютировал в чемпионате по ходу прошлого сезона после того, как консорциум во главе с канадцем Лоренсом Строллом приобрел «Форс Индию». В нынешнем сезоне напарником Переса станет Лэнс Стролл.

Первый этап чемпионата – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта в Мельбурне.