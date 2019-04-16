Тото Вольфф: Общаюсь с Йосом Ферстаппеном о детях и картинге, а не о Максе и его контракте

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф опроверг информацию о переговорах с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и его отцом Йосом.
«Мы неплохо посмеялись втроем над этой историей, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – У меня нет номера Макса, и я никогда не говорил с ним по телефону.
Как правильно сказал Макс, я давно знаком с Йосом и считаю его другом. Мы общаемся, но о детях и картинге, а не о Максе и его контракте.
Макс верен «Хонде» и «Ред Булл», а мы верны своим пилотам и не собираемся вступать ни в какие переговоры ни с Максом, ни с Йосом».
Напомним, 21-летний голландец проводит четвертый сезон в «Ред Булл». После трех этапов он набрал 39 очков и занимает третье место в личном зачете пилотов.
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