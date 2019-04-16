Льюис Хэмилтон: У «Феррари» хорошая машина, у них просто не было уверенного уик-энда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о конкуренции с «Феррари» в нынешнем сезоне.
«У «Феррари» хорошая машина. Но, полагаю, они не выжимают из нее все, что возможно, по ходу уик-энда, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Выглядит именно так. А еще их выступления не выглядят безупречными, как мы уже не раз видели прежде.
Мы знаем, что «Феррари» совсем рядом, да и «Ред Булл» поблизости, но они просто не выступают в полную силу. А мы как команда сделали (в Шанхае) именно это.
Мы знали, что рядом, что разница не более пары десятых, но считали, что они впереди. Похоже, пока у них просто не было нормального, уверенного уик-энда. Все шло к этому в Бахрейне, но в итоге не получилось.
Пока же нам удается добиваться большего, чем можно было рассчитывать».
Напомним, «Мерседес» стартовал в чемпионате с трех дублей подряд. Четвертый этап сезона – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.
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