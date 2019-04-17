Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1 Дмитрий Мазепин ведет переговоры о покупке команды «Уильямс».

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин уже в ближайшее время может стать новым владельцем команды «Уильямс». Об этом сообщил со ссылкой на свои источники итальянский журналист Роберто Кинкеро.

Отец пилота Формулы-2 Никиты Мазепина и основной акционер компании «Уралкалий» начал негласные переговоры с нынешними владельцами «Уильямса» приблизительно месяц назад. Еще раньше он пытался приобрести команду «Форс-Индия», но конкуренты тогда сделали лучшее предложение.

Нынешнее финансовое состояние «Уильямса» находится в таком состоянии, что вероятность покупки его российским бизнесменом оценивается в очень высокой степени.