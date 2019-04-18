Мазепин-старший начал переговоры о покупке «Уильямса» - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:14Формула-1Липкин Антон

Мазепин-старший начал переговоры о покупке «Уильямса»

Основной владелец «Уралкалия» может приобрести команду Формулы-1.

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин ведет переговоры о возможной покупке команды «Уильямс», сообщает Motorsport.com.

Начиная с прошлого года, британская команда столкнулась с серьезными проблемами. В сезоне 2018 года «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов. Перед стартом нынешнего чемпионата команду покинул технический директор Падди Лоу. Это произошло после того, как «Уильямс» не смог подготовить болиды к началу предсезонных тестов в Барселоне. В первых трех гонках сезона пилоты команды – Джордж Расселл и Роберт Кубица – неизменно финишировали на двух последних местах.

Напомним, летом прошлого года компания «Уралкалий», владельцем которой является Мазепин, участвовала в торгах в отношении команды «Форс Индия», которая попала под внешнее управление. Однако заявка «Уралкалия» была отклонена, а новым собственником стали структуры, связанные с канадцем Лоуренсом Строллом.

Добавим, что сын Мазепина – 20-летний Никита Мазепин – после сезона в Гран-при 3, где он занял второе место в общем зачете, дебютировал в этом году в Формуле-2.

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