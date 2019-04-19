В «Уильямсе» опровергли переговоры с Мазепиным

«Уильямс» опроверг информацию о переговорах с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным и возможной продаже команды, сообщает Motorsport.com.
Ранее стало известно, что основной владелец «Уралкалия» начал переговоры о приобретении британской команды, однако в Гроу заявили, что эта информация не соответствует действительности.
«Уильямс» решительно отвергает наличие каких-либо дискуссий с Мазепиным по вопросу инвестиций или приобретения доли акций», – говорится в заявлении команды.
Напомним, в первых трех гонках сезона пилоты «Уильямса» – Джордж Расселл и Роберт Кубица – неизменно финишировали на двух последних местах. По итогам прошлого сезона команда также была последней в Кубке конструкторов.
Летом прошлого года компания «Уралкалий» участвовала в торгах в отношении команды «Форс Индия», которая попала под внешнее управление. Однако заявка российской компании была отклонена, а новым собственником стали структуры, связанные с канадцем Лоуренсом Строллом.
Добавим, что сын Мазепина – 20-летний Никита Мазепин – после сезона в Гран-при 3, где он занял второе место в общем зачете, дебютировал в этом году в Формуле-2.
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