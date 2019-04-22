Ромен Грожан: Не вижу смысла в квалификации из четырех сегментов - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:59Формула-1Липкин Антон

Ромен Грожан: Не вижу смысла в квалификации из четырех сегментов

Со следующего сезона в Формуле-1 могут реформировать квалификацию.

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что в Формуле-1 нет необходимости переходить на квалификацию в формате четырех сегментов.

Со следующего сезона квалификацию могут разбить на четыре сегмента, а не на три, как это происходит сейчас. По новому предложению по итогам первых трех частей будут вылетать по четыре машины, а в решающем сегменте за поул-позишн будут бороться восемь пилотов.

«Я не вижу в этом смысла, – приводит Crash.Net слова 33-летнего француза. – Мне кажется, и сейчас все здорово, борьба в топ-10 идет интересная. Мы перепробовали разные форматы, но это кардинально ничего не меняло.

Помню в 2016 году в Бахрейне я шел восьмым и надеялся, что меня кто-то выбьет, чтобы я мог стартовать девятым и выбирать резину.

Не думаю, что здесь нужно что-то менять. Посмотрите на борьбу в середине: между седьмым и 15-м местом две-три десятые секунды. Это потрясающе».

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