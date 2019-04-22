Шарль Леклер: Нам с Феттелем не нужны одинаковые болиды После трех этапов новичок «Феррари» уступает четырехкратному чемпиону мира одно очко.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что использует другие настройки болида по сравнению со своим напарником немцем Себастьяном Феттелем.

«У нас с Себом еще с Барселоны разные стили пилотирования, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего монегаска. – Так что нам требуются разные изменения в машинах, немного разный баланс. Не стану сильно вдаваться в детали, но нам явно не нужны одинаковые болиды».

Напомним, после трех этапов сезона Феттель набрал 37 очков и занимает четвертое место, у Леклера – 36 очков и пятое место.

Четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.