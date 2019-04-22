Шарль Леклер: Нам с Феттелем не нужны одинаковые болиды

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что использует другие настройки болида по сравнению со своим напарником немцем Себастьяном Феттелем.
«У нас с Себом еще с Барселоны разные стили пилотирования, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего монегаска. – Так что нам требуются разные изменения в машинах, немного разный баланс. Не стану сильно вдаваться в детали, но нам явно не нужны одинаковые болиды».
Напомним, после трех этапов сезона Феттель набрал 37 очков и занимает четвертое место, у Леклера – 36 очков и пятое место.
Четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.
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