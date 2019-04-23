Себастьян Феттель: Уйти из Формулы-1 уже завтра – не вариант для меня

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в ближайшее время не намерен покидать Формулу-1.
«Сейчас я чувствую, что нахожусь на пике, – приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – Чувствую, что знаю, что делаю, и я очень самокритичен, амбициозен и многого от себя жду.
Я люблю пилотировать, люблю ощущение скорости, люблю бороться с соперниками. Сейчас я многое люблю в гонках и буду по этому скучать.
Так что уйти из гонок уже завтра – не вариант. У меня есть контракт, но это только кусок бумаги. Посмотрим, что будет дальше.
Хотя так долго, как Берни Экклстоун, я в Формуле-1 не пробуду, это уж точно. Но надеюсь в его возрасте быть таким же подтянутым и резким, как он сейчас».
Напомним, Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году. В 2010-2013 годах он становился чемпионом мира, выступая за «Ред Булл». Контракт гонщика с «Феррари» рассчитан до конца 2020 года.
Добавим, что 88-летний Экклстоун покинул пост главы серии в январе 2017 года. Он руководил чемпионатом в разных должностях более 40 лет.
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