Макс Ферстаппен: Никогда не считал Феттеля волшебником, и Леклер это доказал

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен перед четвертым этапом чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – высказался о немце Себастьяне Феттеле из «Феррари».
«Конечно, Феттель – хороший гонщик, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего голландца. – Иначе он не завоевал бы четыре чемпионских титула.
Однако я никогда не считал его каким-то волшебником. И Леклер в очередной раз это доказал, сделав жизнь Феттеля не самой простой».
Напомним, Феттель выиграл четыре подряд чемпионских титула в составе «Ред Булл» (2010-2013).
После перехода в «Феррари» он дважды становился вторым в общем зачете (2017, 2018).
В нынешнем сезоне партнером Феттеля стал Шарль Леклер, у которого после трех этапов на одно очко меньше, чем у немца.
Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.
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