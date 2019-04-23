Макс Ферстаппен: Никогда не считал Феттеля волшебником, и Леклер это доказал Новичок «Феррари» набрал в трех гонках на одно очко меньше немца.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен перед четвертым этапом чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – высказался о немце Себастьяне Феттеле из «Феррари».

«Конечно, Феттель – хороший гонщик, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего голландца. – Иначе он не завоевал бы четыре чемпионских титула.

Однако я никогда не считал его каким-то волшебником. И Леклер в очередной раз это доказал, сделав жизнь Феттеля не самой простой».

Напомним, Феттель выиграл четыре подряд чемпионских титула в составе «Ред Булл» (2010-2013).

После перехода в «Феррари» он дважды становился вторым в общем зачете (2017, 2018).

В нынешнем сезоне партнером Феттеля стал Шарль Леклер, у которого после трех этапов на одно очко меньше, чем у немца.

Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.