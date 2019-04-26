«Уильямсу» придется заменить шасси на болиде Расселла

На болиде пилота «Уильямса» Джорджа Расселла будет произведена замена шасси, сообщает официальный твиттер британской команды.
Напомним, на 12-й минуте первых свободных заездов четвертого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку 21-летний британец проехал по одному из канализационных люков на выходе из третьего поворота, из-за чего он приподнялся и ударил машину снизу.
«Из-за повреждения, вызванного незакрепленной крышкой канализационного люка, машине Расселла требуется замена шасси. Согласно правилам он не сможет вернуться на трассу до третьих свободных заездов в субботу», – говорится в твиттере «Уильямса».
Отметим, что стюарды приняли решение не возобновлять первую практику.
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