Вторая практика Гран-при Баку остановлена за 20 минут до финиша из-за аварии Квята (фото)

В Баку проходит вторая практика Гран-при Азербайджана. Сессия была прервана за 20 минут до окончания после аварии пилота «Торо Россо» Даниила Квата.
Россиянин во время прохождения седьмого поворота задел отбойник задним колесом. В результате аварии повреждены с левой стороны передняя и задняя подвески. До аварии Квят показал шестой результат.
Напомним, что первая практика продлились всего 12 минут и была прервана после инцидента с участием пилота «Уильямса» Джорджа Расселла.
21-летний британец проехал по одному из канализационных люков на выходе из третьего поворота, из-за чего он приподнялся и ударил машину снизу.
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