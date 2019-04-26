Вторая практика Гран-при Баку остановлена за 20 минут до финиша из-за аварии Квята (фото) - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:19Формула-1Сметанникова Дарья

Вторая практика Гран-при Баку остановлена за 20 минут до финиша из-за аварии Квята (фото)

Россиянин стал виновником остановки второй практики Гран-при Азербайджана.

В Баку проходит вторая практика Гран-при Азербайджана. Сессия была прервана за 20 минут до окончания после аварии пилота «Торо Россо» Даниила Квата.

Россиянин во время прохождения седьмого поворота задел отбойник задним колесом. В результате аварии повреждены с левой стороны передняя и задняя подвески. До аварии Квят показал шестой результат.

Напомним, что первая практика продлились всего 12 минут и была прервана после инцидента с участием пилота «Уильямса» Джорджа Расселла.

21-летний британец проехал по одному из канализационных люков на выходе из третьего поворота, из-за чего он приподнялся и ударил машину снизу.

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