На гонку «Формулы-1» в Баку были реализованы 100 процентов билетов.

Все билеты на трибуны были проданы. Такую информацию «Советскому спорту» сразу после окончания гонки предоставил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.
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