На гонку «Формулы-1» в Баку были реализованы 100 процентов билетов. - Советский спорт
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28 апреля 2019 18:03Формула-1

На гонку «Формулы-1» в Баку были реализованы 100 процентов билетов.

Более 85 тысяч человек посетили за эти дни заезды и саму гонку «Формулы-1».
Все билеты на трибуны были проданы. Такую информацию «Советскому спорту» сразу после окончания гонки предоставил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

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