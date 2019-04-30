Тото Вольфф: Если отношения между Хэмилтоном и Боттасом ухудшатся, будем раздавать желтые и красные - Советский спорт
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30 апреля 2019 11:01Формула-1Липкин Антон

Тото Вольфф: Если отношения между Хэмилтоном и Боттасом ухудшатся, будем раздавать желтые и красные

Два пилота «Мерседеса» лидируют в чемпионате.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф после четвертого этапа сезона – Гран-при Азербайджана высказался о конкуренции между пилотами команды Валттери Боттасом и Льюисом Хэмилтоном.

«Нам повезло, что у них очень хорошие отношения, – приводит Motorsport.com слова австрийца. – Они ладят друг с другом. У них нет обилия закулисных игр в послужном списке, и я этим доволен. Но мы должны понимать, что уже видели, как отношения ухудшаются. Мы должны избежать того, что было между Льюисом и Нико (Росбергом).

У нас сильная команда, и мы не позволим отношениям пилотов ухудшиться настолько, чтобы это вредило команде. Если это опять случится, мы начнем раздавать желтые и красные карточки. Но сейчас этого нет».

Напомним, в первых четырех гонках чемпионата «Мерседес» неизменно делал дубль. На счету Боттаса и Хэмилтона по две победы. При этом финн лидирует, опережая соперника на одно очко, которое он получил за лучший круг в гонке.

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