Себастьян Феттель: Доминирование «Мерседеса» продолжается не четыре гонки, а четыре года

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался о доминировании «Мерседеса» в нынешнем сезоне.
Все четыре этапа чемпионата мира закончились дублями немецкой команды, пилоты которой Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон уверенно лидируют в чемпионате.
«Это скучно, – приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – Очень скучно. Это не четыре гонки. Это уже примерно четыре года.
Мы должны работать больше и лучше. Мы должны уважать феноменальную работу «Мерседеса» и то, что они почти всегда верно настраивают машины. Но я все еще уверен в себе, верю в команду, мы можем исправить ситуацию».
Пятый этап чемпионата мира – Гран-при Испании – пройдет 10-12 мая на трассе в Барселоне.
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