Организаторы Гран-при Италии договорились о продлении контракта с Формулой-1

Организаторы Гран-при Италии «Формулы-1» объявили о достижении принципиальной договоренности по продлению контракта на проведение этапа. Об этом сообщает formula1.com.
Новое соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать с 2020 по 2024 год.
Этап Гран-при Италии на автодроме в Монце в текущем сезоне пройдет с 6 по 8 сентября.
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