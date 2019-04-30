Организаторы Гран-при Италии договорились о продлении контракта с Формулой-1 Гран-при Италии на автодроме в Монце в текущем сезоне пройдет в 70-й раз.

Организаторы Гран-при Италии «Формулы-1» объявили о достижении принципиальной договоренности по продлению контракта на проведение этапа. Об этом сообщает formula1.com.

Новое соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать с 2020 по 2024 год.

Этап Гран-при Италии на автодроме в Монце в текущем сезоне пройдет с 6 по 8 сентября.