Мика Хаккинен: Выступление Боттаса было одним из лучших, которое мы только видели Финн выиграл Гран-при Азербайджана, одержав вторую победу в сезоне.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о победе своего соотечественника Валттери Боттаса из «Мерседеса» на четвертом этапе сезона – Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

«Выступление Боттаса было одним из лучших, которое мы только видели, – приводит F1i.com слова финна. – С первого круга он полностью контролировал гонку.

За несколько кругов до финиша гоночные инженеры сказали Льюису, что он может атаковать в полную силу, и, хотя он был близко, Валттери ответил на его атаки. Это была его гонка, и никто не мог отобрать ее у него.

Я уже говорил, что одна из сильных сторон Валттери и Льюиса – это их командная работа. Валттери выбрал идеальное время для своего быстрого круга в квалификации, воспользовавшись слип-стримом от машины Ландо Норриса, а Льюис использовал слип-стрим от Валттери.

Это командная работа продолжилась в гонке. Хотя оба «Мерседеса» были бок о бок в первом повороте, они оставили друг другу достаточно места и избежали контакта. А потом Валттери провел фантастический первый круг, оторвавшись к его завершению на две секунды от Льюиса».

Напомним, 29-летний Боттас одержал вторую в сезоне и пятую в карьере победу и вернулся на первое место в общем зачете, опережая Хэмилтона на одно очко.

Пятый этап чемпионата мира Гран-при Испании пройдет 10-12 мая на трассе в Барселоне.