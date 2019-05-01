Мика Хаккинен: Выступление Боттаса было одним из лучших, которое мы только видели

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о победе своего соотечественника Валттери Боттаса из «Мерседеса» на четвертом этапе сезона – Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.
«Выступление Боттаса было одним из лучших, которое мы только видели, – приводит F1i.com слова финна. – С первого круга он полностью контролировал гонку.
За несколько кругов до финиша гоночные инженеры сказали Льюису, что он может атаковать в полную силу, и, хотя он был близко, Валттери ответил на его атаки. Это была его гонка, и никто не мог отобрать ее у него.
Я уже говорил, что одна из сильных сторон Валттери и Льюиса – это их командная работа. Валттери выбрал идеальное время для своего быстрого круга в квалификации, воспользовавшись слип-стримом от машины Ландо Норриса, а Льюис использовал слип-стрим от Валттери.
Это командная работа продолжилась в гонке. Хотя оба «Мерседеса» были бок о бок в первом повороте, они оставили друг другу достаточно места и избежали контакта. А потом Валттери провел фантастический первый круг, оторвавшись к его завершению на две секунды от Льюиса».
Напомним, 29-летний Боттас одержал вторую в сезоне и пятую в карьере победу и вернулся на первое место в общем зачете, опережая Хэмилтона на одно очко.
Пятый этап чемпионата мира Гран-при Испании пройдет 10-12 мая на трассе в Барселоне.
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