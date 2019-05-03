Себастьян Феттель: Мы с Леклером подгоняем друг друга, но приоритет – возвращение «Феррари» к победа

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался о своем напарнике по команде Шарле Леклере.
«Думаю, это нормально, что, когда у вас одинаковая машина, время от времени, ты борешься с партнером за одно место на трассе, – приводит Sky Sports слова 31-летнего немца. – И очевидно, что я сам должен постараться сделать так, чтобы он оказался скорее позади, чем впереди меня.
Конечно, мы подгоняем друг друга и позволяем команде двигаться вперед. Думаю, приоритет в этом: чтобы «Феррари» вернулась на победный путь, тогда и со всем остальным разберемся».
Напомним, после четырех этапов Феттель набрал 52 очка и занимает третье место в общем зачете пилотов, у новичка команды Леклера – 47-е место и пятая позиция.
Пятый этап сезона – Гран-при Испании – пройдет 10-12 мая на трассе в Барселоне.
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