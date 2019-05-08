Гран-при Бразилии с 2020 года будет проходить в Рио-де-Жанейро С 1990 года Гран-при Бразилии проводится в Сан-Паулу.

В 2020 году в Рио-де-Жанейро построят новую трассу, на которой будет проходить Гран-при Бразилии «Формулы-1».

«Будет построена новая гоночная трасса. Строительство займет шесть-семь месяцев, Гран-При Бразилии пройдет в Рио-де-Жанейро в следующем году», - сообщил президент страны Жаир Болсонару, которого цитирует France Press.

О переезде этапа из Сан-Паулу было принято по финансовым причинам.