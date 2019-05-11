Маттиа Бинотто: В Мельбурне поняли, что «Феррари» нужно ускориться Итальянская команда использует новые моторы на Гран-при Испании.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил решение использовать на Гран-при Испании новые моторы на болидах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

«В Мельбурне мы поняли, что, следуя первоначальному плану, будем отставать от наших конкурентов, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – И мы приняли решение ускориться, улучшить наши машины по всем параметрам, где это возможно. В Баку мы уже привезли некоторые аэродинамические обновления. Теперь дело дошло до моторов.

Мы не планируем использовать четвертый мотор. То, что мы начинаем использовать обновленные моторы раньше, чем планировали, не мешает в других гонках задействовать старые силовые агрегаты».

Напомним, ранее «Феррари» обычно использовала новые моторы на своих машинах после того, как их опробовали клиентские команды.

Пятый этап чемпионата мира – Гран-при Испании – проходит с 10 по 12 мая на трассе в Барселоне.