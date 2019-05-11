Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании, Квят - 9-й - Советский спорт
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11 мая 2019 17:13Формула-1Спирин Дмитрий

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании, Квят - 9-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании Формулы-1.

Для финского автогонщика это девятый поул-позишн в карьере и третий подряд.

Второе место у напарника Боттаса по команде британца Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул немец Себастьян Феттель на «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 9-е время.

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