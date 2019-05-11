Даниил Квят: Во втором сегменте у меня получился практически идеальный круг

«Очень позитивная сессия. Мне удалось собрать все воедино. Во втором сегменте у меня поулчился практически идеальный круг. Сегодня мы достигли максимума, так что я очень доволен. На старте года у меня было две сложные квалификации. Теперь же наша сторона гаража доказывает, что мы справились с домашним заданием», — приводит слова Квята BBC.
По итогам квалификации Гран-при Испании Квят показал девятое время. Отметим, что это уже второй этап кряду, в ходе которого россиянин выходит в третий сегмент квалификации. На Гран-при Азербайджана Квят стартовал с шестой позиции.
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