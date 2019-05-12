В 2019 году выйдет документальный фильм о Михаэле Шумахере - Советский спорт
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12 мая 2019 14:12Формула-1Спирин Дмитрий

В 2019 году выйдет документальный фильм о Михаэле Шумахере

Документальный фильм о жизни легендарного автогонщика Михаэля Шумахера выйдет в декабре текущего года.

Фильм под названием «Шумахер» выходит при поддержке семьи пилота и будет включать в себя архивные записи и интервью с отцом Михаэля Рольфом, его женой Коринной, детьми Джиной и Миком (также гонщиков), а также с другими людьми, сыгравшими ключевую роль в его карьере.

«Шумахер» будет посвящен детским мечтам пилота, его карьере в «Формуле-1», взаимодействию с командой, друзьями и семьей.

Напомним, Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мира. На его счету - 91 победа в Гран-при.

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