Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – девятый

Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл Гран-при Испании. Это 76-я победа гонщика в карьере.
Второе место занял его партнер по команде Валттери Боттас. Макс Ферстаппен из «Ред Булла» пришел к финишу третьим. Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») стал девятым.
После пяти этапов в общем зачете чемпионата мира Хэмилтон опережает Боттаса на семь очков.
Гран-при Испании
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,074
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,679
4. Себастьян Феттель («Феррари») +9,167
5. Шарль Леклер («Феррари») +13,361
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +19,576
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +28,159
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +32,342
9. Даниил Квят («Торо Россо») +33,056
10. Ромен Грожан («Хаас») +34,641
11. Александр Албон («Торо Россо») +35,445
12. Даниэль Риккардо («Рено») +36,758
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +39,241
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +41,803
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +46,877
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +47,691
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
Сошли:
Ландо Норрис («Макларен»)
Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
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