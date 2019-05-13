Валттери Боттас: У нас с Хэмилтоном вообще не было разницы в темпе Финн занял второе место на Гран-при Испании, пропустив вперед на старте гонки своего партнера по команде.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о борьбе со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном во время пятого этапа чемпионата мира Гран-при Испании в Барселоне.

Финн, ставший первым в квалификации, пропустил вперед пятикратного чемпиона мира на старте гонки и в итоге финишировал за ним, потеряв лидерство в чемпионате.

«По моим ощущениям у нас вообще не было разницы в темпе сегодня, – приводит RaceFans слова 29-летнего Боттаса. – Я знаю, что, когда ты впереди, ты можешь контролировать скорость и работать с шинами именно так, как ты хочешь. На трассах такого типа это дает большое преимущество. Ты чувствуешь это, когда едешь позади. Даже отставая на четыре секунды, ощущаешь, что в поворотах машина скользит больше. Из-за этого шины изнашиваются быстрее.

Так что я совсем не волнуюсь из-за гоночного темпа. Думаю, все было примерного одинаково. Все дело в том, кто окажется впереди после первого и второго поворотов».

Напомним, одержавший третью победу в сезоне Хэмилтон теперь опережает Боттаса на семь очков в общем зачете.

Добавим, что «Мерседес» сделал пятый дубль подряд со старта сезона.

Шестой этап чемпионата мира – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.