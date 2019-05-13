Маттиа Бинотто: «Феррари» много теряет в каждом повороте Гонщики скудерии не попали на подиум на Гран-при Испании.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил выступление команды на пятом этапе чемпионата мира – Гран-при Испании в Барселоне.

Напомним, ни один из пилотов скудерии не попал в тройку: Себастьян Феттель из Германии занял четвертое место, а Шарль Леклер из Монако – пятое.

«Гонка и вообще весь уик-энд разочаровали нас, – приводит Crash.Net слова Бинотто. – Мы надеялись на большее. Мы привезли сюда обновления двигателя и рассчитывали, что будем бороться. Но этого не произошло.

Обновления сработали хорошо: с точки зрения мотора и скорости на прямых все получилось здорово, но у машины остаются слабые места, что было хорошо заметно в этот уик-энд. Теперь мы должны все оценить и прибавить в будущем.

На данный момент мы много теряем в каждом повороте, а не только на последнем секторе. В любом повороте мы медленны из-за сильной недостаточной поворачиваемости».

Напомним, «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, но после пяти гонок отставание от «Мерседеса» составляет уже 96 очков.

Шестой этап чемпионата мира – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.