Льюис Хэмилтон: Это лучшая машина, какая только была у «Мерседеса» Немецкая команда сделала пятый дубль подряд со старта сезона.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил свою машину после победы на пятом этапе чемпионата мира – Гран-при Испании в Барселоне.

«Это просто фантастическая машина, – приводит RaceFans слова 34-летнего британца. – С теми настройками, которые необходимы для моего стиля вождения, она не всегда ведет себя так, как я бы хотел. Но это лучшая машина, какая только у нас была.

Определенно мы не ожидали перед сезоном, что выиграем первые пять гонок, так что это уже невероятно вдохновляет всех. Все выкладываются изо всех сил, и за этим приятно наблюдать. У нас феноменальный коллектив».

Напомним, пятикратный чемпион мира выиграл свою третью гонку в сезоне, а «Мерседес» делал дубли на всех пяти этапах на старте чемпионата.

Хэмилтон вернул себе лидерство в общем зачете и теперь опережает своего партнера по команде Валттери Боттаса на семь очков.

Шестой этап чемпионата мира – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.