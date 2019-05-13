Мазепин примет участие в тестах «Мерседеса» в Барселоне - Советский спорт
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13 мая 2019 16:43Формула-1Липкин Антон

Мазепин примет участие в тестах «Мерседеса» в Барселоне

Двухдневные тесты пройдут в Испании на этой неделе.

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин будет участвовать в тестах Формулы-1 в составе «Мерседеса», сообщает Motorsport.com.

На этой неделе команды остались в Каталонии после Гран-при Испании и проведут двухдневные тесты.

20-летний Мазепин заявлен «Мерседесом» вместе с призовым пилотом команды Валттери Боттасом из Финляндии.

Отметим, что Мазепин впервые сядет за руль болида «Мерседеса» этого года. Ранее в своей личной тестовой программе он управлял машиной 2017 года.

Напомним, в прошлом сезоне Мазепин занял второе место в общем зачете чемпионата Гран-при 3, а после шести гонок в своем дебютном сезоне Формулы-2 идет на 16-м месте.

Тесты на автодроме в Монмело пройдут 14-15 мая.

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