Мазепин примет участие в тестах «Мерседеса» в Барселоне

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин будет участвовать в тестах Формулы-1 в составе «Мерседеса», сообщает Motorsport.com.
На этой неделе команды остались в Каталонии после Гран-при Испании и проведут двухдневные тесты.
20-летний Мазепин заявлен «Мерседесом» вместе с призовым пилотом команды Валттери Боттасом из Финляндии.
Отметим, что Мазепин впервые сядет за руль болида «Мерседеса» этого года. Ранее в своей личной тестовой программе он управлял машиной 2017 года.
Напомним, в прошлом сезоне Мазепин занял второе место в общем зачете чемпионата Гран-при 3, а после шести гонок в своем дебютном сезоне Формулы-2 идет на 16-м месте.
Тесты на автодроме в Монмело пройдут 14-15 мая.
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