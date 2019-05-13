Даниил Квят: «Торо Россо» заслуживал быть на одну позицию выше - Советский спорт
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13 мая 2019 18:47Формула-1Сметанникова Дарья

Даниил Квят: «Торо Россо» заслуживал быть на одну позицию выше

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял девятое место на этапе Гран-при Испании.

Квят подвел итог уик-энда в Испании.

«Когда появился пейс-кар, мы очень поздно приняли решение заехать в боксы. Если бы мы сделали это секундой позднее, то я не смог бы свернуть в боксы. К сожалению, иногда подобны вещи случаются, связь по радио может играть ключевую роль и что-то сработало не так. В итоге шины были не готовы, и мы потеряли время и позицию относительно Магнуссена.

На рестарте моя резина была немного холодной, и Сайнс прошел меня. Когда мои шины достигли нужной температуры, мой темп был выше и я мог бы вернуть позицию, но гонка просто закончилась. В итоге мы финишировали девятыми.

Как бы то ни было, мы довольны результатом, было много классных сражений. Возможно, что мы заслуживали быть на одну позицию выше, но наша машина была очень конкурентоспособна на протяжении всего уик-энда. Я с предвкушением жду предстоящих гонок», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».

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