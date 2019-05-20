«Уильямс» сделал девушку пилотом по развитию 21-летняя Джейми Чедуик лидирует в гоночном чемпионате W Series.

«Уильямс» объявил на официальном сайте о том, что новым пилотом по развитию команды стала Джейми Чедуик.

В этом году 21-летняя британка выступает в первом в истории чемпионате W Series, который предназначен исключительно для девушек.

Чедуик победила в первой гонке в Хоккенхайме (Германия), после чего заняла второе место в Хесден-Золдере (Бельгия) и с 43 очками лидирует в общем зачете.

Ожидается, что в нынешнем сезоне Чедуик посетит несколько европейских этапов Формулы-1, первым из которых станет Гран-при Великобритании (12-14 июля).

Напомним, запасным пилотом «Уильямса» на этот год остается канадец Николя Латифи.