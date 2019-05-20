Льюис Хэмилтон: Пилоты Формулы-1 не особо утомляются, так быть не должно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что при новом техническом регламенте болиды должны стать более сложными в управлении.
«По правде сказать, мы не особо и утомляемся, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Считаю, что к 2021 году нужно избавиться (от некоторых помощников в пилотировании) – например, сделать менее мощным усилитель руля. После такого вы должны быть физически истощены. Думаю, таким и должен быть спорт».
Напомним, новый технический регламент в Формуле-1 должен вступить в силу в 2021 году.
Добавим, что Хэмилтон, в прошлом году ставший пятикратным чемпионом мира, дебютировал в Формуле-1 в 22 года.
После пяти этапов нынешнего сезона Хэмилтон лидирует в общем зачете чемпионата мира, опережая на семь очков своего партнера по команде Валттери Боттаса из Финляндии.
Шестой этап – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.
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