Даниил Квят: Ники, тебя будет очень не хватать

Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта Ирен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.

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Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США! Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.

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Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тура Любопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».

Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. Доказано Еще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.