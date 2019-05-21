Даниил Квят: Ники, тебя будет очень не хватать

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят отреагировал на смерть неисполнительного директора «Мерседеса».
«Проснулся и узнал невероятно грустные новости. Ники, тебе будет очень не хватать. Вы - настоящее вдохновение для людей, и ваше наследие будет продолжаться в течение многих поколений», - написал Квят в своем инстаграме.
Ники Лауда является чемпионом мира 1975, 1977 и 1984 годов. Всего на счету австрийца 25 побед, 24 поула и 54 подиума за 13 сезонов в Формуле-1.
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