Макс Ферстаппен: Монако был не лучшим этапом для меня, надеюсь, теперь все изменится Лучшим результатом голландца в Монте-Карло остается пятое место.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о городской трассе в Монте-Карло, на которой в ближайшие выходные пройдет шестой этап чемпионата мира – Гран-при Монако.

«Это городская трасса с богатой историей, – приводит Grand Prix 247 слова 21-летнего голландца. – В последние несколько лет она была не лучшей для меня, но надеюсь, в этот раз все поменяется.

Было здорово вернуться на подиум в Барселоне, теперь жду гонки в Монако. Это особенный и напряженный уик-энд, и конечно, будет весело.

Я живу в Монако, так что приятно будет засыпать в своей квартире, а не в отеле. Некоторые из моих друзей и родственников посетят гонку. Надеюсь, увидеться с ними и провести хороший уик-энд».

Отметим, что лучшим результатом Ферстаппена на Гран-при Монако остается пятое место, которое он занял в 2017 году.

После пяти этапов нынешнего сезона пилот «Ред Булл» занимает третье место в общем зачете пилотов, отставая на 39 очков от идущего вторым Валттери Боттаса из «Мерседеса».

Гран-при Монако пройдет 24-26 мая.