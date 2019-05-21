Жильцов – о Лауде: Тяжело, когда грандиозные личности автоспорта уходят из жизни

Бронзовый призер «Дакара» Константин Жильцов выразил соболезнования в связи со смертью Ники Лауды, который в последние года был неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса».
«Тяжело, когда грандиозные личности автоспорта уходят из жизни. Он был великим человеком. Очень жаль, что люди, которые многое решают в автоспорте и все для него делают, выпадают из этой обоймы. Огромное ему спасибо за тот вклад, который он внес. Надеюсь, что новое поколение в память о великих будет продолжать это дело», - цитирует Жильцова «RT на русском».
Австриец скончался в возрасте 70 лет. Лауда трижды становился чемпионом мира: два раза в составе «Феррари» (1975, 1977) и один раз вместе с «Маклареном» (1984).
Всего на его счету 25 побед, 24 поула и 54 подиума за 13 сезонов в Формуле-1.
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