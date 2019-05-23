Себастьян Феттель: Не вижу причин, почему бы нам не провести хорошую гонку Гран-при Монако пройдет с 23 по 26 мая.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель перед началом шестого этапа чемпионата мира – Гран-при Монако – признал, что скудерия уступает по скорости «Мерседесу».

«Не думаю, что нам нужно время, – приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – В Барселоне мы поняли, что просто недостаточно быстры. Конечно, это не радует, но мы усердно работаем, чтобы поменять ситуацию.

Трасса в Монако уникальная, поэтому в этот уик-энд может произойти все что угодно. Здесь не имеют значения расклад на бумаге или результаты последних пяти гонок.

Тут сложно что-то прогнозировать. По последним гонкам можно предположить, что такие повороты не слишком подходят для нас. Но я не вижу причин, почему бы нам не провести хорошую гонку».

Напомним, первые пять этапов со старта сезона завершились дублями «Мерседеса». Феттель дважды финишировал вторым, еще два раза – четвертым и один раз – пятым. Он набрал 64 очка и занимает четвертое место в личном зачете пилотов.

Гран-при Монако пройдет с 23 по 26 мая.