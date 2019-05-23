Кими Райкконен: Это не то Монако, в котором я ездил в первый раз Финн проводит свой 300-й гран-при в карьере.

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал о том, как изменился Гран-при Монако по сравнению с его первой гонкой в Монте-Карло.

39-летний финн проводит свой 300-й гран-при в карьере. Впервые он выступил на городской трассе в Монте-Карло в 2001 году.

«Это не то Монако, в котором я выступал в свой первый раз, – приводит RaceFans слова Райкконена. – Раньше трасса была намного сложнее. Внутри первого поворота было заграждение, бассейн был уже, заключительная часть была уже. С тех пор многое изменилось.

Также изменились и болиды. Хорошая машина быстра и здесь, а плохая машина, кто бы ей ни управлял, не станет быстрее. Болиды по-прежнему играют большую роль.

Во многом разница может стать здесь еще больше. Если все складывается не надлежащим образом, ты не можешь атаковать. То есть ты можешь, но окажешься в стене. Важно соблюдать баланс».

Напомним, Гран-при Монако пройдет с 23 по 26 мая.