Даниил Квят: Пока не знаю, чего именно нам не хватает, но мы с этим разберемся Квят показал 13-й результат в первой практике, во второй – 14-й.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первых свободных заездов на Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

«Если честно, я думаю, есть по крайней мере пара таких моментов (в чем нужно прибавить), – приводит Motorsport.com слова 25-летнего гонщика. – Пока не знаю, чего именно нам не хватает, но уверен, что как только мы с этим разберемся, как и всегда в Монако – все быстро изменится.

У нас есть целый день до следующей сессии, так что в субботу все может быть совсем иначе».

Напомним, в первой тренировке Квят показал 13-й результат, во второй – 14-й.

Третья практика пройдет в субботу. Начало – 13:00 (мск).