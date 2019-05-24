Пилоты «Ф-1» наденут красные кепки перед Гран-при Монако - Советский спорт
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24 мая 2019 21:08Формула-1

Пилоты «Ф-1» наденут красные кепки перед Гран-при Монако

Ники Лауда умер 21 мая на 70-м году жизни.

Предстоящий этап «Формулы-1» в Монако будет посвящен памяти трехкратного чемпиона мира Ники Лауды, сообщает пресс-служба «королевских гонок».

Перед гонкой все пилоты будут ходить в красных бейсболках – фирменном головном уборе легендарного немца.

Кроме того болельщиков призвали повторить за спортсменами.

«Мы призываем отдать дань уважения гонщику, который побеждал здесь в 1975 и 1976 годах», – говорится в сообщении.

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