Леклер выиграл третью свободную практику на Гран-при Монако, Квят – седьмой

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ (видео) 8 встреч в плей-офф ЧМ, 6 из которых в полуфинале. 4 свидания в плей-офф Олимпиад, три из которых в полуфинале. Наконец, два свидания на Кубках мира. У противостояния Россия – Финляндия богатая история.

У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить? Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи.

Голы Овечкина и проклятая Словакия. Пугающие факторы для России перед полуфиналом ЧМ У России все хорошо перед полуфиналом с финнами на чемпионате мира, но есть вещи, которые напрягают.

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюр Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу» После того, как форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота «Реймса», стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19.