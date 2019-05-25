Леклер выиграл третью свободную практику на Гран-при Монако, Квят – седьмой

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время.
Во время заездов свой болид разбил 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель.
Гонка в Монте-Карло состоится 26 мая.
Формула-1
Гран-при Монако
Третья свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11.265
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,05
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,213
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,274
5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,473
6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,905
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +0,929
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,005
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,043
10. Александер Албон («Торо Россо») — +1,073
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,224
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,254
13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,301
14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,318
15. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,597
16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,649
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,967
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,357
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,821
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,040
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