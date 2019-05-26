Гран-при Монако начнется с минуты молчания в честь Ники Лауды

Во время построения пилотов на стартовой решетке будет организована минута молчания, во время которой гонщики наденут красные бейсболки - «фирменный» головной убор Лауды.
К акции присоединятся болельщики, бывшие пилоты и официальные лица из мира автоспорта.
Напомним, Ники Лауда ушел из жизни 20 мая в Вене. Ему было 70 лет. Австриец трижды становился чемпионом мира (1975, 1977, 1984), а в последние годы занимал должность неисполнительного директора команды «Мерседес».
Гонка в Монте-Карло начнется в 16:15 мск.
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