Гран-при Монако начнется с минуты молчания в честь Ники Лауды Перед началом Гран-при Монако-2019 будет проведена акция в честь трехкратного чемпиона мира Ники Лауды.

Во время построения пилотов на стартовой решетке будет организована минута молчания, во время которой гонщики наденут красные бейсболки - «фирменный» головной убор Лауды.

К акции присоединятся болельщики, бывшие пилоты и официальные лица из мира автоспорта.

Напомним, Ники Лауда ушел из жизни 20 мая в Вене. Ему было 70 лет. Австриец трижды становился чемпионом мира (1975, 1977, 1984), а в последние годы занимал должность неисполнительного директора команды «Мерседес».

Гонка в Монте-Карло начнется в 16:15 мск.