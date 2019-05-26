Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако, Квят – седьмой - Советский спорт
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26 мая 2019 18:16Формула-1Сметанникова Дарья

Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако, Квят – седьмой

В Монте-Карло состоялась гонка этапа Формулы-1 Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал седьмым, его партнер по команде Александер Албон стал восьмым.

Монако
Формула-1
Гран-при, гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537
5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454
7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200
9. Ромен Грожан («Хаас») +1.00,894
10. Даниэль Риккардо («Рено») +1.01,034
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.

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